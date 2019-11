VM-profilen Heidi Løke: Avskilta i september, på gulljakt to månader seinare

sport

29. september i år: Løke set seg inn i ein taxi i Stavanger og køyrer mot Sola og flyplassen. Ho har tårer i auga og er nokre timar tidlegare offisielt meld uaktuell for VM på grunn av skade.

Fredag denne veka: Løke smiler og ler i Kumamoto med ein liten blåveis ved det høgre auget etter treningskamp mot Montenegro. I den japanske byen skal Noreg prøve å følgje opp sin rekordarta medaljefangst i kvinnehandball.

– Du var heilt avskilta for vel to månader sidan?

– Ja, eg var ferdig og skulle vere heime. Flyturen heim frå Stavanger den dagen var rar. Eg sat og tenkte på alt eg kom til å gå glipp av, seier Løke til NTB.

Ein «uvanleg meniskskade» med rehabiliteringstid på fem–seks månader var bodskapen i ei pressemelding frå Norges Håndballforbund.

Det skulle vise seg å vere heilt feil.

Uforståeleg

For heime i Sandefjord venta Løkes yngste son Oscar, og allereie måndag småsprang handballstjerna etter han i stova og kunne bøye kneet nesten utan smerte. Då kom håpet om VM tilbake.

– Eg kunne ikkje forstå at dette skulle setje meg utanfor handballen i så lang tid som eg fekk beskjed om, seier Løke.

Den tinga timen for operasjon i Oslo, enda i staden med ei friskmelding. Nokre dagar seinare dominerte Løke i Meisterliga-kamp for Vipers Kristiansand.

Eldst

Noreg slo gjennom på toppnivå i kvinnehandball i 1986. I dagens tropp var berre Løke og Camilla Herrem fødd då meisterskapen enda i norsk bronse for 33 år sidan.

Etter det har Noreg sikra seg ytterlegare 26 medaljar i OL, VM og EM.

Laurdag startar VM mot Cuba, og det endar sannsynlegvis i ein klar norsk siger. Vidare i gruppespelet møter Noreg Angola, Nederland, Serbia og Slovenia.

Løke fyller 37 år 12. desember. Ei fin gåve for henne ville vore om Noreg kvelden før sikrar plass i semifinalen.

– Eg synest det er like gøy å spele landskampar og meisterskap no som for mange år sidan, seier Løke.

(©NPK)