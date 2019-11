Sundby: – Eg ville vorte kvalm

sport

Sundby braut dei 15 kilometrane på søndag fri teknikk og gjekk rett igjennom pressesona utan å snakke med nokon.

Heller ikkje etter sprintprologen på fredag i Ruka letta han på sløret på kva som var grunnen til den svake opningshelga hans.

– Det var ei svart veke og helg. Det er ikkje mykje meir å fortelje. Eg har vorte ganske gammal og tar det eigentleg med knusande ro, men de møter meg akkurat i dei ti minutta det koker litt. Då er det ti svarte minutt når eg innser at det går til helvete, men så er eg ganske fin igjen etter eit kvarter, sa Sundby i Finland.

Heldt kjeft

Sundby liker ikkje bortforklaringar. Då meiner han det er betre å halde heilt kjeft til hovudet fungerer som det skal igjen.

– Det verste eg veit, er at utøvarar unnskyldar dårlege resultat. Eg hadde vorte kvalm av meg sjølv om eg hadde stått der og unnskylda meg sjølv. Då er det betre at eg går igjennom og roar meg ned. Der og då synest eg det var ein grufullt dårleg start på sesongen og var forbanna på det. Då trong eg litt tid for meg sjølv.

Fredag vart han som venta utslått i sprintprologen som er 1. etappe av ein minitour som held fram laurdag og blir avslutta søndag. 46.-plass gav ikkje plass blant dei 30 som gjekk vidare til finalane seinare fredag.

Første økt

– Dette var den første økta med konkurransefart sidan Tour de Ski i fjor. Det var ekstremt uvant, men eg synest at det gjekk ganske greitt.

– Er du bekymra for morgondagen med tanke på sist helg?

– Nei. eg har slutta å bekymre meg. Eg er 35 år, og dette er det 13. året mitt i Kuusamo. Eg ser fram til to gode konkurransar. Er eg pigg, så er eg pigg. Eg føler meg ganske trygg på at eg kjem til å gå styggfort på eit eller anna tidspunkt i 2019/2020-sesongen, men eg er meir usikker på når det blir.

