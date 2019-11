Overlegen Falla seier ho har lært: Reiser rett heim til Noreg

sport

Falla kunne ikkje fått ein betre start på verdscupopninga. Ho utklassa alle og slo Sveriges Johanna Sundling på 2.-plass med klar margin.

Likevel blir ho ikkje med vidare til dei to siste etappane i minitouren. Ho gir seg etter sprinten. Det er eit heilt medvite val.

Falla forklarer kvifor det blir som det blir.

– Eg har prøvd å gå distanserenn dagen etter ein sprint frykteleg mange gonger, og det har aldri fungert. No har eg vore i dette gamet i mange nok år til å skjønne at det ligg ikkje for meg, sa Falla til NTB etter den internasjonale pressekonferansen.

29-åringen seier at det er mange årsaker til at ho ikkje klarer å prestere dagen etter ein sprint.

Nervøs

– Eg blir veldig nervøs før eg skal gå sprint, og eg slit med å få i meg nok mat. Eg får i meg nok til å gå fort i finalen, men ikkje nok til at eg restituerer godt nok til laurdag. Eg har ikkje klart å ete etter rennet enno.

Falla seier òg mangel på søvn er ei anna årsak til at kroppen ikkje fungerer optimalt dagen etter eit sprintrenn.

– Eg bygger opp mykje spenning inn mot ein sprintkonkurranse og blir rett og slett veldig utladd og sliten i kroppen.

Ho seier at ho har meir tru på å lade skikkeleg opp til distanserenn på Lillehammer neste laurdag.

– I ein slik sesong med så mange renn, så treng eg ikkje å gå dei renna der eg ikkje har trua når eg står på start. Det er eg for gammal til.

Trening hjelper

Falla sprang opp den siste bakken i eit heilt eige tempo og kom inn på oppløpssida åleine. Sigeren var aldri trua.

– Dette er favorittløypa. Eg har ikkje vunne her så mange gonger, men det er noko med den siste bakken som passar godt for meg. Det er noko eg trenar mykje på, og som eg ser for meg skal vere styrken min.

Falla snakkar om det å fare i motbakkar i klassisk stil.

– Det er noko eg jobbar med kvar veke heile året for å utvikle meg i. Eg ønsker at ingen skal klare å slå meg på det, og då er det litt kult å få det til slik som i dag.

– Du var desidert best òg?

– Ja. Du blir god på det du trenar på, og det er det litt godt å vite.

Noreg var representert med tre jenter i finalen etter at både Ane Appelkvist Stenseth og Tiril Udnes Weng gjekk vidare som «lucky losers» i semifinalane. Stenseth var ein tåspiss frå å sikre tredjeplassen som gjekk til amerikanske Sadie Bjornsen. Udnes Weng måtte ta til takke med sjetteplassen.

Therese Johaug som seg vidare frå prologen, men rauk ut i kvartfinalen. Ho var likevel fornøgd med dagens innsats.

– Eg er veldig godt fornøgd med både prologen og spesielt kvartfinalen. Eg hadde alle moglegheiter til å gå fort, men Natalja Neprjajeva var eit par tidelar raskare i dag, sa Johaug til NTB.

Minitouren held fram med 10 kilometer klassisk laurdag, før dei avsluttar med 10 kilometer jaktstart i fri teknikk søndag.

Therese Johaug er den store samanlagtfavoritten.

(©NPK)