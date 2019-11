Høsflot Klæbo vann suverent i verdscupopninga i Ruka

sport

Klæbo venta med feiringa før han var over målstreken etter ei dominant oppvising i verdscupopninga i Ruka. I same renn i fjor glapp sigeren då han jubla for tidleg og fekk rivalen Aleksandr Bolsjunov føre seg.

Pål Golberg sikra dobbelt norsk jubel i verdscupopninga, noko Klæbo var strålande fornøgd med.

– Det er fantastisk å vere tilbake her i Ruka. Det var ikkje den beste starten her i fjor, men no vart det siger og det er veldig gøy at Pål (Golberg) er på podiet òg, sa Klæbo til arrangøren etter målgang.

Erik Valnes som vann sprinten på Beitostølen førre veke, rauk ut i kvartfinalen etter at han brekte staven i heatet sitt.

– Det var ein som absolutt skulle gå inn i meg på toppen, eg følte det var unødvendig av han, sa Valnes til NRK etter heatet.

Mennene går 15 km klassisk laurdag før dei avsluttar minitouren i Ruka med 15 km fristil jaktstart søndag.

