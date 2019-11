Fleire utestengingar etter dopingskandalen i Seefeld: – Livstid hadde vore betre

sport

Det internasjonale skiforbundet FIS melde om fire års utestengingar for fleire løparar og trenarar fredag formiddag etter dopingskandalen i VM i Seefeld, men Martin Johnsrud Sundby meiner straffa er for mild.

– Straffa er sikkert fornuftig, men livstid hadde vore betre, seier Sundby til det svenske nyheitsbyrået TT.

Midt under VM i Seefeld i februar vart fem langrennsløparar avslørte som juksemakarar. Austerrikarane Max Hauke og Dominik Baldauf, Andreas Veerpalu og Karel Tammjärv frå Estland og Aleksej Poltoranin frå Kasakhstan.

Kort tid etter vart Hauke og Baldauf utestengde av det austerrikske skiforbundet i fire år.

På ein pressekonferanse i Ruka fredag opplyste FIS at også Veerpalu, Tammjärv og Poltoranin blir utestengde i fire år, skriv Expressen.

Men det stoppar ikkje der. Ytterlegare tre namn blir lagde til på lista over dei som blir utestengde: Det dreier seg om skiløparen Algo Kärp frå Estland, og dessutan trenarane Mati Alaver og Andrus Veerpalu.

Kärp har innrømt doping og er utestengd i fire år, det er same straff som Alaver og Veerpalu.

Sistnemnde er faren til Andreas Veerpalu.

Andrus Veerpalu, som i si tid som aktiv mellom anna vann to OL-gull og to VM-gull, blir utestengd for rolla si i skandalen.

– Han er mistenkt for brot på våre antidopingreglar, men vi er ikkje ferdige med heile etterforskinga, så vi kan ikkje gi fleire detaljar, sa antidopingsjef Sarah Fussek i FIS på pressekonferansen.

(©NPK)