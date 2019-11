Derfor ønsker NFF så inderleg at Lagerbäck forlenger

sport

Årets ønskeliste til jul inneheld berre eitt ønske frå NFF, at Lars Lagerbäck forlenger kontrakten som norsk landslagssjef.

Lagerbäck har tidlegare gjort det godt med både det svenske, nigerianske og det islandske landslaget. No har han stabla eit norsk landslag på beina, etter at det låg nede med knekt rygg då han tok over i 2017.

– Lars er ingen klubbtrenar, han har svart belte i å vere landslagstrenar, seier NFF-president Terje Svendsen til NTB på spørsmål om kva som gjer at dei så inderleg ønsker at svensken skal forlenge kontrakten.

Så trekker Svendsen pusten og byrjar å ramse opp kvalitetane på 71-åringen som dei ønsker å ha med vidare. Og det er ikkje så reint lite.

Ein ting er at Lagerbäck har ei unik evne til å skape eit godt lag ut av spelarar han berre har til disposisjon ei veke av gongen. Også evna til å skape samhald og ei felles plattform blir trekt fram.

– Han er veldig klar og tydeleg på kva han forventar av spelarane, og det er ikkje pakka inn på nokon måte. Det er enkle bodskapar til spelarane, og eg trur dei liker måten han kommuniserer med dei på.

– Ønskt av alle

Det har lenge vore kjent at NFF ønsker Lagerbäck med vidare. Det same ønsket har spelarane.

– Lars veit at han er utruleg ønskt av alle. Dette handlar ikkje om pengar, men om Lars vil. Det er han som styrer dette, seier Svendsen og fortel at ei avklaring på trenarspørsmålet vil skje før jul.

Inst inne har Lagerbäck lyst til å halde fram jobben med det norske landslaget, men han er usikker på grunn av den høge alderen sin. Svensken fyller 72 år i juli.

Viss Lagerbäck vel å avslutte samarbeidet, må NFF igjen ut på trenarjakt. Svendsen seier det då vil handle om kven som er tilgjengeleg på det aktuelle tidspunktet.

Håper jobben er attraktiv

NTB treffer fotballpresidenten på eit pressetreff på Ullevaal stadion. Frå dei frammøtte journalistane må han svare på korleis NFF førebur seg på eit liv utan Lagerbäck, dersom kontrakten ikkje blir forlengd.

Svendsen svarer ikkje inngåande på spørsmål om kven som er dei heitaste kandidatane til å ta over, berre at han håper jobben som norsk landslagssjef er attraktiv for gode trenarar.

Men naturlege namn å trekke fram er mellom anna Åge Hareide, som er på utgåande kontrakt med det danske landslaget. Hareide har sagt han er interessert dersom Lagerbäck ikkje forlenger.

Også Ole Gunnar Solskjær, som (kanskje) lever farleg i Manchester United, og Ståle Solbakken i FC København er naturlege namn å nemne i same andedrag. Men NFF-presidenten lovar at det ikkje er eit hint om framtidig landslagssjef at samtalen blir gjord i «Solskjær-losjen» på nasjonalarenaen.

– Nei, det er her vi føretrekker å gjere sånne ting, seier Svendsen.

