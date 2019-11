Bø-brørne med store forventningar til Ekspert-Svendsen

sport

Skiskyttaren frå Stryn skal vurderast av ein av dei beste kompisane sine når Svendsen etter nyttår går inn i NRKs ekspertteam. Bø seier han er førebudd på å få høyre det dersom han ikkje leverer varene i løypa og på standplass.

– Vi må jo forvente litt juling. Litt lynsjing hadde vore på sin plass. Det blir berre kult å få kjeft frå ein av dei beste kameratane sine. Og eg tenker at vi berre må levere. Det er jo ofte dei næraste som er mest ærlege med deg, og eg og Emil er ganske nære, flirer Bø og legg til:

– Så får vi sjå om han tør å kjefte då, på riksdekkande fjernsyn. Eg er i alle fall klar til å svare.

Blir hylla

Broren Johannes Thingnes Bø, den absolutt beste skiskyttaren i verda sist sesong, vel ei litt anna tilnærming på spørsmål om kva han forventar av Svendsen i ekspertrolla.

– Det som er så herleg med at Emil blir ekspert, det er at han var ein av dei beste skiskyttarane i verda og har vunne utruleg mykje. Ein meisterskaps- og stafettlegende, fantastisk kunnskapsrik og interessert. Han var ein utøvar som var ekstremt fokusert på detaljar og sjølve skiskytinga, og han tok ikkje noko for gitt.

– Han sit på så mykje kunnskap og veit kva han pratar om. Og då veit vi at uansett om det kjem kritikk eller positive ord, så er vi mest sannsynleg samde. For eg trur han kan sjå ting frå vår ståstad og sjå ting som andre ekspertar ikkje ser, seier Thingnes Bø til NTB.

Ærleg

Også han er meir enn klar for nokre harde ord frå Svendsen dersom trønderen skulle finne det for godt.

– Eg er ikkje redd for det. Om han slaktar meg, så er det endå ein god grunn til det. Så det skal han få lov til, gliser Thingnes Bø.

Kommande helg startar verdscupen i svenske Östersund, men Svendsen er altså ikkje å sjå på skjermen før i januar. Han har lova å vere objektiv i vurderingane sine når han skal følgje og analysere løpa.

– Eg har lova å vere snill. Men ein må vere ærleg og kan ikkje dekke over ting, sa han til NRK då han vart presentert som ekspert.

