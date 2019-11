Zlatan-leilegheit vandalisert etter Hammarby-oppkjøp

sport

Nyheita om at Zlatan Ibrahimovic hadde kjøpt seg inn i fotballklubben Hammarby, slo onsdag ned som ei bombe blant Malmö-supporterane. Det tok ikkje mange timane før raseriet vart retta mot statuen av superstjerna, som så seint som i oktober vart reist utanfor Malmö stadion.

Natt til onsdag gjekk raseriet òg utover Zlatans leilegheit i Malmö sentrum.

– Vi har fått ei melding om skadeverk, og vi har starta førebuande gransking, opplyser politiet til Expressen.

– Nokon har spreidd surstrømming ut over inngangspartiet, og vi har tatt beslag i ein plakat, seier Bengt Dahnell ved Malmö-politiet.

I tillegg har nokon spraya «Judas» på inngangspartiet. Ifølgje avisa har politiet skjerpt trygginga rundt leilegheita.

Dødstruslar

Skjerpt trygging var det òg ved statuen ved Malmö stadion. Onsdag vart han spraya ned med måling, og det vart skrive rasistiske meldingar og dødstruslar ved foten av statuen.

Tidlegare på dagen hadde nokon tredd ein plastpose over hovudet på statuen. Det vart òg festa eit toalettsete til den 3,5 meter høge bronsestatuen som vart avduka ved Malmö stadion i oktober.

Ingen er så langt verken mistenkt eller arrestert for hendingane.

Ein underskriftskampanje vart onsdag starta for å bli kvitt bronsestatuen. På få timar hadde kampanjen fått over 2000 underskrifter.

– Brent alle bruer

Den svenske superstjerna kunne nesten ikkje tatt meir feil då han til Aftonbladet sa at han var viss på at Malmö-supporterane ikkje ville reagere negativt på at han hadde kjøpt seg inn hos rivalen Hammarby.

– Eg skal hjelpe Hammarby å bli best i Skandinavia. Det finst ikkje grenser for kor store Hammarby kan bli, sa Ibrahimovic til avisa då investeringa i klubben vart kjent.

Det vart ikkje godt mottatt.

– Han har brent alle bruer til MFF. For supporterar og ungdommar kjem han ikkje til å vere det forbildet han ein gong var, seier nestleiar i supportergruppa MFF-support, Kaveh Hosseinpour, til SVT.

Ser bort frå Sverige

Zlatan er fødd i Malmö, spelte ungdomsåra sine for Malmö, og spelte dei første åra sine som seniorspelar for klubben (1999 til 2001) før utanlandseventyret starta.

Den 38 år gamle spissen forlét LA Galaxy ved slutten av årets MLS-sesong. Kvar han held fram karrieren, er ikkje kjent, men stjerna sjølv har avvist spel i Sverige.

Hammarby vart nummer tre i Allsvenskan førre sesong med like mange poeng som Malmö, men med dårlegare målskilnad. Laga var eitt poeng bak seriemeister Djurgården.

