Russland fordømmer foreslått utestenging

WADAs komité for regeletterleving har tilrådd at Russland blir utestengt frå internasjonal idrett i fire år som følgje av manipulasjon av databasen til Moskva-laboratoriet før han vart gjord tilgjengeleg for WADA-representantane.

Torsdag går Russland ut og fordømmer WADA-innstillinga. Dei meiner saka er politisk motivert, og at det heile er eit urettferdig forsøk på å forhindre at russiske utøvarar får konkurrere.

– Det er eit uttrykk for slikt: Konkurranse på ulike vilkår, seier talskvinna til det russiske utanriksdepartementet Maria Zakharova, ifølgje AFP.

Kan ikkje sjå store hindringar

Ei avgjerd på Russlands framtid vil bli tatt på WADA-styremøtet i Paris 9. desember.

– I årevis har vi sett ein allianse, ein lobby, som ønsker å ekskludere Russland frå den internasjonale idretten. Spørsmålet om doping er berre fokusert på Russland. Problema i andre land blir ikkje i det heile diskuterte, seier Zakharova.

Viss innstillinga frå utvalet blir følgd, vil ikkje Russland kunne stille som eigen nasjon under dei kommande sommarleikane i Tokyo i 2020. Det same vil i så fall gjelde vinter-OL i Beijing i 2022, og ei lang rekke andre internasjonale stemne og meisterskap.

«Nøytrale utøvarar»

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) stiller seg derimot bak WADA-innstillinga, og går inn for å la individuelle russarar delta som «nøytrale utøvarar» så lenge dei kan godtgjere at dei ikkje har hatt med doping å gjere.

Men den russiske OL-komiteen (ROC) lovar at han vil gjere alt han kan for at russiske utøvarar i Tokyo skal kjempe under det russiske flagget.

Visepresident i ROC, Stanislav Pozdnyakov til det russiske nyheitsbyrået RIA Novosti at han ikkje kan sjå nokon store hindringar for at fleirtalet av dei russiske utøvarane kan delta for Russland i OL neste år.

