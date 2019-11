Det internasjonale sykkelforbundet krev nye testar av gamle dopingprøvar

sport

– Initiativet er tatt på bakgrunn av nye opplysningar og dokument mottatt frå det austerrikske politiet, som var involvert i «Operasjon Aderlass», seier UCI ifølgje AFP.

Det internasjonale sykkelforbundet har no bedt antidopingsenteret for sykling (CADF) om å gjere nye analysar av blodprøvar som stammar frå 2016 og 2017.

«Operasjon Aderlass» (årelating) er etterforskinga som var leidd av austerriksk politi, mot eit omfattande internasjonalt dopingnettverk. Dopingskandalen braut for alvor ut då styresmaktene gjorde ein razzia i austerrikske Seefeld i samband med VM på ski i februar.

Sidan har ei rekke andre utøvarar vorte avslørte i samband med operasjonen. Fleire av dei har tilknyting til den tyske dopinglegen Mark Schmidt.

Mellom anna er fleire syklistar tatt. For to veker sidan vart den kroatiske sykkelryttaren Kristijan Durasek straffa med fire års karantene for brot på dopingreglane. Ein månad tidlegare kravde UCI karantene for dei to slovenarane Borut Bozic og Kristijan Koren, som begge var tilknytt sykkelprofflaget Bahrain Merida.

Det er kjent at 21 utøvarar frå åtte land og fem idrettar er involverte.

