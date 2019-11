WADA stadfestar at fotball-EM ikkje blir påverka av Russland-sanksjonar

sport

Årsaka er, noko overraskande, at EM ikkje blir vurdert som ei stor og viktig nok hending til å bli omfatta av utestenginga WADA-styret er bedne om å gi Russland.

Russlands landslag er kvalifiserte for EM, og St. Petersburg er ein av 12 arrangørbyar i eit sluttspel som er spreidd over det meste av Europa.

WADAs komité for regeletterleving tilrådde måndag at Russland blir utestengd frå internasjonal idrett i fire år som følgje av manipulasjon av databasen til Moskva-laboratoriet før den vart gjort tilgjengeleg for WADAs representantar. WADA-styret gjer vedtaket sitt 9. desember.

WADA-talsmann James Fitzgerald informerer AP via e-post om at fotball-EM ikkje vil bli ramma av sanksjonane fordi det verken er eit stort fleirsportsarrangement eller ein verdsmeisterskap. Det fell i staden under kategorien «regionale eller kontinentale meisterskap i ein enkelt idrett», som ikkje blir omfatta av sanksjonane.

Det skal spelast fire kampar i St. Petersburg, inkludert ein kvartfinale. Byen har òg vorte tildelt meisterligafinalen i 2021. Heller ikkje han blir ramma av ei eventuell utestenging.

Sjølv om WADA-styret skulle vedta å stengje ute Russland, vil russarane ha høve til å anke avgjerda inn for Idrettens valdgiftsrett.

