Skiforbundet får kritikk i ny rapport

Skitinget bestemte i 2018 at eit utval skulle gå organiseringa i skiforbundet etter saumane. No er rapporten klar, og utvalet kjem med kritikk på fleire område. Utvalet har bestått av Alf Hildrum, Rigmor Aasrud, Steinar Berthelsen, Tove Moe Dyrhaug, Siv Jørgensen og Torbjørn Skogstad

Det var NRK som først omtalte saka.

Ifølgje kanalen kjem utvalet med seks oppfordringar til skiforbundet i rapporten, mellom anna at skistyret skal kuttast frå 14 til sju personar, og det blir òg konkludert med at det er uheldig at seks greiner er representerte i styret, noko som kan føre til dobbeltroller.

– Nesten halvparten av skistyret er vald med bakgrunn i greinene. Greinene er ei særinteresse i skiforbundet. Det er ikkje noko gale med det – det er bestemt at det skal vere sånn, det står i lovene. Men vi meiner det er uheldig at dei samtidig skal vere med å legge rammer for si eiga verksemd, seier Hildrum, som er leiar av utvalet.

Utvalet meiner òg at kretsane må styrkast som «bindeleddet mellom klubb og forbund».

Mellom andre ting som blir tatt opp, er det fallande medlemstalet og underskotet til skiforbundet dei siste tre åra (13 millionar kroner).

At talet på medlemmer har falle, kan komme av klima, blir det skrive. Men det blir òg påpeika at dette er noko skiforbundet burde tatt meir på alvor. Sju årsaker er nemnde til at økonomien har gått nedover. Ansvarsforhold, kompetanse og styringsmodellen er blant det som blir nemnt, ifølgje NRK.

Verken skipresident Erik Røste eller andre i skiforbundet har kommentert saka førebels. Det kjem av at rapporten skal ut på høyring til skikretsar og greinkomitear i skiforbundet.

