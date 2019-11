Russland beklagar WADA-innstilling

sport

– Denne informasjonen skaper bekymring, noko vi beklagar, seier president Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov, i det som er den første reaksjonen til russiske styresmakter på Innstillinga frå WADA-komiteen.

WADAs komité for regeletterleving tilrådde måndag at Russland blir stengt ute frå internasjonal idrett i fire år som følgje av manipulasjon av databasen til Moskva-laboratoriet før den vart gjort tilgjengeleg for WADAs representantar.

Databasen skulle nyttast til å identifisere og straffe utøvarar og andre som har vore involvert i dopingjuks. Å gi WADA tilgang til databasen var ein føresetnad då Russlands antidopingbyrå (RUSADA) vart tatt inn i varmen igjen etter å ha vore ute i kulden.

Peskov seier at Russland er innstilt på å samarbeide, og at dei har gitt detaljerte forklaringar på feila WADA fann i databasen.

– Vi veit at dei russiske sportsstyresmaktene har vore, er, og alltid vil vere, så opne som mogleg for samarbeid internasjonale idrett og WADA, sa Peskov vidare, ifølgje AFP.

– Ubehageleg

Talspersonen seier innstillinga er ubehageleg, men at Russland ventar på ei endeleg WADA-avgjerd. WADA-styret gjer vedtaket sitt 9. desember.

Tysdag gjekk Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) hardt ut mot Russland for det dei meiner er ei openberr manipulering av dopingdata, og uttalte at dei støttar WADAs innstilling om å stenge ute Russland.

I ei fråsegn tysdag heiter det at «IOC vil støtte dei tøffaste sanksjonar mot alle som er ansvarlege for denne manipulasjonen». Samtidig ønsker ein velkommen WADA-tilrådinga om å la individuelle russarar delta som «nøytrale utøvarar» så lenge dei kan bevise at dei ikkje har deltatt i dopingjuks.

Viss innstillinga frå utvalet blir følgd, vil Russland ikkje kunne stille som eigen nasjon under dei kommande sommarleikane i Tokyo i 2020 og heller ikkje i vinter-OL i Beijing i 2022. Det same vil gjelde ei rekke andre internasjonale meisterskapar.

