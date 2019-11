Reichenberg ferdig i Oskarshamn

sport

Det skjer etter under eit halvt år i den svenske ishockeyklubben. Reichenberg har spelt 17 kampar for Oskarshamn, men har ikkje klart å levere som ønskt i SHL i haust.

– Vi hadde ein samtale om kva eg skulle gjere for å byrje å prestere og spele på kvalitetane mine. Vi fann ut at det nok var best at vi skil veg, og at eg finn meg noko nytt, seier Reichenberg til VG.

– Det har ikkje klaffa heilt for meg her. Eg har ikkje produsert poeng slik som eg og klubben hadde håpt, held Reichenberg fram. Han er bokført med berre to målpoeng (begge assists) for Oskarshamn.

Reichenberg spelte i mange sesongar for Lillehammer og deretter Storhamar før han freista lykka i tsjekkiske Sparta Praha. Nordmannen spelte òg ein periode i Färjestad før han skifta til Oskarshamn. Reichenberg seier han gjerne held fram i svensk ishockey.

– No vart eg tatt ut på landslaget i dag, og eg gjettar at eg finn meg noko nytt innan den samlinga. Men eg veit ikkje kvar eller kva det blir, seier han.

Noreg speler firenasjonersturnering mot Russland, Slovakia og Sveits 12. og 13. desember.

