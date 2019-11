Mellombelse byte ved mistanke om hjerneristing kan bli obligatorisk i fotball-EM

sport

Det melder Sky Sports, som skriv at International FA Board (IFAB), som forvaltar regelverket i fotballen, vurderer å innføre ein variant av systemet som blir brukt i rugby og ta det i bruk for første gong i EM-sluttspelet for menn.

I rugby blir spelarar tatt ut av kampen om det er mistanke om hjerneristing, og laget får erstatte dei umiddelbart. Dersom den skadde spelaren etter ein grundig sjekk for hjerneristing viser seg å vere klar for å halde fram, blir bytet omgjort.

IFAB, som har sett ned ei ekspertgruppe som vurderte alle aspekt av forslaget, skal diskutere rapporten på eit møte neste veke. Der kan det bli sett på dagsordenen for årsmøtet i Belfast 29. februar neste år, og då kan det bli endeleg vedtatt.

Vanlegvis blir vedtatte regelendringar innført frå 1. juni same år, og Sky Sports meiner å vite at planen er å ta ordninga i bruk i EM-sluttspelet, føresett at den får tilslutning frå IFAB-medlemmene.

Den internasjonale spelarforeininga FIFPro skal vere positiv til ideen, og det er òg Det europeiske fotballforbundet Uefa, som i oktober stilte seg bak planane om mellombelse innbytarar ved hovudskadar.

«Uefas medisinske ekspertar har kommen til at dei tre minutta som er tillate for å vurdere om ein spelar har hjerneristing er for lite. Legane kjem under for sterkt press med å stille ein hurtig diagnose», skreiv Uefa då.

– Helsa til spelarane er av største tyding, og eg meiner at reglane om hjerneristing i dag må oppdaterast for å verne både spelarane og legane, sa Uefa-president Aleksander Ceferin.

