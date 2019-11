Foredrag avlyst etter netthets mot Arsenals trenar

sport

Meininga var at Emery skulle snakke til studentane ved University Campus of Football Business (UCFB) på Wembley fredag. Foredraget var ein del av ein serie om trenaryrket og å takle fordommar i spelet.

Slik blir det ikkje.

Etter at det vart annonsert på nettsida til skulen at Arsenal-trenaren skulle tale til studentane, kom det fleire støytande meldingar mot Emery, noko som har ført til at skulen no avlyser arrangementet, skriv Sky Sports.

«Vi beklagar at vi ikkje lenger kan presentere Unai Emery for UCFB-studentane fredag», skriv skulen til studentane sine.

«Vi har lagt merke til fleire negative kommentarar retta mot Emery etter at han vart presentert som gjest. Vi nyttar høvet til å minne alle studentar om det digitale fotavtrykket du legger igjen, noko som kan få konsekvensar for heile karrieren din innan fotball- og sportsbransjen», skriv skulen vidare.

Torsdag skal ein hardt pressa Emery gjere eit nytt forsøk på å snu den dårlege trenden Arsenal er inne i. Då ventar Eintracht Frankfurt i Europaligaen. Søndag tar London-laget turen til Carrow Road i Norwich for å kjempe om nye poeng i Premier League.

Emery sit utrygt i trenarstolen etter ei lang rekke svake resultat. Arsenal ligg på 8.-plass i serien, åtte poeng bak Chelsea på fjerdeplass.

