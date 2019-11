Amerikansk antidopingsjef vil ha OL heilt utan russarar

sport

– Russland held fram med å gi blaffen i internasjonale antidopingreglar, dei sparkar reine utøvarar i magen og stikke fingeren i auget på WADA, og dei slepp unna med det gong på gong, hevdar Tygart i ei skarp fråsegn.

Han meiner at WADAs tilrådde sanksjonar mot Russland er «utilstrekkelege». Russland blir tilrådd utestengt i fire år, men det blir samtidig opna for at russiske utøvarar som underkastar seg eit strengt testregime og beviser at dei ikkje har vore involverte i dopingjuks får delta som «nøytrale utøvarar», slik det var mogleg i dei to siste leikane.

– WADA må bli tøffare og gå så langt som reglane tillèt i å forby russisk deltaking i OL, seier Tygart.

– Dei anbefalte sanksjonane er utilstrekkelege etter jukset iscenesett av det russiske idrettssystemet som er kontrollert av styresmaktene. Historia har vist oss at sanksjonane brukt i Rio i 2016 og Pyeongchang i 2018, med ein hemmeleg prosess som tillét russarar å delta som «nøytrale», ikkje fungerer.

Han meiner at utilstrekkeleg harde sanksjonar har oppmuntra russarane til meir juks.

Vil verne dei reine

– Det verkar som det berre gav dei mot til å øydelegge bevis og tukle med fleire prøvar slik at det har vorte umogleg å slå fast om det faktisk finst reine russiske idrettsfolk i det heile, seier han.

Dermed synest han det er rimeleg å nekte alle russiske utøvarar OL-deltaking neste år.

– Berre ein slik resolutt reaksjon har sjanse til å få merksemd i Russland, tvinge dei til å endre åtferda si og verne dei reine utøvarane som skal delta i Tokyo. Det vil òg verne dei framtidige generasjonane av russiske utøvarar som fortener betre enn ein kynisk, svak reaksjon etter at verda fleire gonger har bedt Russland om å skjerpe seg, seier han.

Vedtak i desember

Tygart uttalte seg dagen etter at WADAs regeletterlevingskomité kom med tilrådinga si om at Russland som nasjon blir utestengd frå internasjonal idrett i fire år.

Bakgrunnen er at WADA har konkludert med at informasjonen i databasen som vart overlevert i januar var manipulert. Databasen skulle nyttast til å identifisere og straffe utøvarar og andre som har vore involvert i dopingjuks. Å gi WADA tilgang til databasen var ein føresetnad då Russlands antidopingbyrå (RUSADA) vart tatt inn i varmen igjen etter å ha vore utestengd.

WADA-styret skal gjere eit vedtak i saka under møtet sitt i Paris 9. desember.

