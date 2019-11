Tour of Norway kan bli avlyst

sport

Rittsjef Roy Hegreberg stadfestar tysdag overfor TV 2 at det meste tyder på at det går mot avlysing.

– Tour of Norway har vorte eit veldig stort og krevjande arrangement. Vi har ingen arena, så det er veldig kostbart å arrangere det med dei krava som no finst og med så store lag som vi har på besøk. Vi veit kva som blir kravd, og per dags dato har vi ikkje dekning for å kunne gjere det i 2020, seier han til kanalen.

– Med dei signala vi har fått så langt, så ser vi ikkje at det kjem til å løyse seg. Og då ser vi det som meir riktig å avlyse 2020 og byrje å fokusere på 2021, for å sikre ei finansiering som gjer at vi kan gjennomføre det då, held Hegreberg fram.

Han opplyser at det manglar rundt seks millionar for å kunne få arrangementet for neste år i hamn.

Totalt har regjeringa sett av 25 millionar til internasjonale sykkelritt i Noreg på statsbudsjettet for neste år. 15 av dei er øyremerka Arctic Race of Norway, medan Tour of Norway, Hammer Stavanger og Ladies Tour of Norway skal ha resten.

Mykje tyder på at Ladies Tour of Norway får ein betydeleg del.

– Vi har bygd oss opp år etter år, men no har vi komme til eit punkt der det rett og slett ikkje går lenger. Og då synest vi det er meir riktig å ta eit års pause for å sikre finansieringa for framtida, enn å ta på oss eit arrangement vi ser vi ikkje har dekning for per dags dato, seier Hegreberg til TV 2.

Alexander Kristoff vann 2019-utgåva av Tour of Norway.

