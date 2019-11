Tande fekk svar på eiga uvisse, blir hylla av sjefen

sport

Kongsberg-guten var tilbake som den beste skihopparen i verda under verdscupopninga i polske Wisla. Den sjette individuelle verdscupsigeren i karrieren kunne knapt smakt betre.

Etter å ha fått heile førre sesong øydelagt av sjukdom og skader, møtte han meir motgangen i sommar. I august fekk han ein ny smell i kneet i samband med eit langt hopp i franske Courchevel.

Ikkje rart 25-åringen kom til Wisla med fleire spørsmål i hovudet. Eitt av dei var naturleg nok kor han stod samanlikna med konkurrentane.

– Ein kan ikkje vere sikker på at det nivået ein var på for to år sidan, er bra nok no. Det er eg veldig spent på. Er dei beste hoppa mine like bra som tidlegare? Sa Tande då NTB møtte han til eit lengre intervju nyleg.

– Tidlegare har eg hatt kjensla av at dei gongene eg verkeleg har treft, har ingen hatt moglegheita til å slå meg. Viss nokon skulle vere i nærleiken, måtte dei hoppe på det absolutte beste dei kan få til. Om det er det same no, veit eg ikkje, sa han.

Kapteinen tilbake

Rennet på søndag i Polen gav i så måte akkurat dei svara han kunne drøyme om. Tande vann med 15,8 poengs margin til slovenske Anze Lanisek. Den polske hoppkongen Kamil Stoch følgde deretter og var ytterlegare distansert.

I den norske leiren var gleda enorm. Ikkje berre starta verdscupsesongen på best tenkjelege vis, men den fremste stjerna til herrelaget var òg tilbake på toppen av sigerspallen.

Landslagssjef Alexander Stöckl var naturleg nok letta og glad. Han veit betre enn dei fleste kva Tande har vore gjennom det siste halvanna året. I eit intervju med NTB føre seriestarten la ikkje austerrikaren skjul på at han er svært imponert over måten lysluggen har takla motgangen.

– Mentalt er han veldig sterk. Han er best når det gjeld, og han er god i motgang. Det krev samtidig mykje når du går på smell etter smell, sa Stöckl, og la vidare ikkje skjul på at saknet av Tande har vore stort.

– Han er eit veldig fint menneske å ha med på tur. Han spreier positivitet og humør, og det har vi sakna. Han har samtidig vore veldig til stades under den daglege treninga på Olympiatoppen, sjølv om han ikkje kunne følgje det same programmet. Han var der, snakka med folk og prøvde å vere ein del av laget. Det er stort i den situasjonen han var i, sa Stöckl.

Meir moden

Landslagssjefen er klar på at han aldri tar for gitt at ein elev vil klare å komme tilbake i toppen etter å ha møtt den typen motgang som Tande har gjort. Nøkkelen til eit «comeback» ligg i kjærleiken til idretten.

– Det krev at du framleis er glad i å hoppe på ski. Det må ligge i botnen, og det er Daniel. Han elskar å hoppe på ski. Så lenge han har det i hjartet sitt, er motivasjonen stor nok til å kjempe seg tilbake. Det har han vist, sa Stöckl.

Austerrikaren har samtidig vore spent på kor raskt eleven kunne vere tilbake i verdstoppen. Mangelen på konkurranseerfaring kunne bli eit mogleg hinder i sesonginnleiinga. Søndag viste Tande at han ikkje treng nettopp det.

Stöckl ser ei meir moden utgåve av Kongsberg-guten enn for eit par år sidan.

– Det verkar sånn. Han er endå meir profesjonell, klar over kva som trengst, og korleis han skal jobbe. For meg verkar det som han har betre rutinar på alt.

Kommande helg fortset verdscupen i hopp i finske Ruka. Der hoppar Tande i den gule leiartrøya i verdscupen.

