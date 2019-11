NFF-topp tar kritikk i blussdebatten

sport

– Vi har nok ikkje hatt god nok dialog rundt desse problemstillingane, dette fenomenet og supporterklubbane dei siste par åra. Der må vi bli betre.

Orda kjem frå Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF, som på spørsmål frå NTB erkjenner at dei ikkje har handtert blussdebatten godt nok.

No har likevel forbundet tatt grep og tatt initiativ til å setje ned ei prosjektgruppe som skal jobbe saman om temaet. Gruppa består av representantar frå Norsk Supporterallianse, klubbane, supporterkoordinatorar, Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund.

– Dei skal jobbe med moglegheiter og avgrensingar, ha kontakt med styresmakter, diskutere supporterkultur og pyrokultur i ein litt større samanheng, for å skape attraktive arrangement og for å få publikum på kamp, seier NFF-toppen.

«Hatar NFF»

Debatten om bruk av pyro har tatt av dei siste vekene, og i dei siste rundane i Eliteserien vart det brukt bluss og pyroteknikk på mellom anna Lerkendal, Åråsen og på Vålerengas heimebane.

Ved eit par høve har kampar vorte stoppa på grunn av pyrobruk.

Også under EM-kvalifiseringskampen mot Færøyane 15. november vart det tent ei stor mengd bluss på tribuneseksjonen bak det eine målet på Ullevaal. Det var ei markering i debatten om bruk av pyroteknikk på norske fotballtribunar, og det vart sunge «hatar, hatar NFF».

På spørsmål frå NTB om korleis han oppfattar stemninga mellom NFF og den harde kjernen av supporterar, svarer Bjerketvedt:

– Dette er ein diskusjon som går føre seg i alle klubbar. Det er litt rolegare no ein det var for eit par tre veker sidan, men så er supportermiljøa ein mangearta gruppe i seg sjølv, så det er eit krevjande og engasjerande tema.

NFF i skvis

Regelverket seier at bluss og pyro berre er tillate på indre bane og på første rad i kontrollerte former. Enkelte av supporterane ønsker bruk av pyro òg høgare på tribuneseksjonane.

– Er de i ein skvis mellom regelverk og kravet til supporterane?

– Dette er eitt av dei temaa som arbeidsgruppa vil sjå på. Men uansett er det nokre avgrensingar som ikkje fotballforbundet, Uefa eller Fifa set, men som styresmaktene set. Men korleis balansen mellom lovverk, styresmakter og moglegheiter går, det må vi få eit svar på, seier Bjerketvedt som også sender eit lite stikk til styresmaktene.

– Samtidig så har styresmaktene sendt ut litt uklare signal om kva som eigentleg er mogleg, og ikkje mogleg. Det må vi òg ha klarare svar på

Overraskande melding

NFF-toppen siktar mellom anna til pressemeldinga som Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) sende ut 6. november om bruk av fyrverkeri og bluss på norske fotballtribunar.

«Det er forboden for publikum å bruke bluss på norske fotballbaner. Forbodet gjeld både for fyrverkeriprodukt meint til underhaldning og pyrotekniske produkt meint til nødsignal», heitte det i pressemeldinga frå DSB.

I etterkant sa generalsekretæren at meldinga kom overraskande på fotballforbundet, og skapte full forvirring om kva eit slikt forbod betyr.

Sjølv om ei prosjektgruppe no er sett ned ønsker ikkje Bjerketvedt å love noko som helst før sesongstart neste år.

– Eg vil ikkje føregripe det no, men eg vil seie at det viktigaste er at vi har ei ordning som flest mogleg kan leve med, innanfor dei rammene vi har diskutert.

– Skal vi få til semje og gode løysingar for eit stort fleirtal, må vi starte det arbeidet no, seier generalsekretæren.

(©NPK)