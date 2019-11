Kane trur Mourinho kan hjelpe Tottenham med å vinne titlar

sport

Portugisaren har vunne 20 trofé som trenar sidan 2003, medan Tottenham ikkje har vunne ei turnering sidan dei vann ligacupen for elleve år sidan.

Mourinho vann fem titlar med Porto, sju med Chelsea, fire med Inter, to med Real Madrid og to med Manchester United.

– Han har vunne trofé overalt der han har vore. Eg vil vinne trofé no. Realistisk sett blir det meisterligaen og FA-cupen vi kan vinne. Eg skal jobbe steinhardt på banen for å oppnå det, seier Kane.

– Når det kjem inn ein trenar med ein sånn CV som han har, gir det oss sjølvtillit. Det gir oss tru på det vi driv med, legg han til.

Kane har notert seg for sterke 175 mål på 269 kampar for Tottenham, men har framleis til gode å vinne ein tittel med klubben han har vore i sida 2009. Det håper han å få ein slutt på no.

Det håper òg lagkamerat Eric Dier.

– Historikken hans er heilt utruleg. Og måten han pratar på, ein trur på det. Eg håper vi kan vinne massevis av kampar framover, seier han om Mourinho.

(©NPK)