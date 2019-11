Jarstein fekk karantene i to kampar, Hertha i krise

sport

Disiplinærkomiteen i Tysklands fotballforbund vedtok måndag lengda på karantenen til den norske landslagskeeperen.

Hertha Berlin rauk 0–4 for Augsburg og stupte vidare nedover bundesligatabellen. No har hovudstadsklubben berre tre lag bak seg.

Jarstein hadde ingen god dag på jobben søndag. På 28 minutt hadde han sleppt inn to mål og pådratt seg raudt kort. Utvisinga kom som følgje av situasjonen som leidde til Augsburgs 2-0-scoring.

Først fekk Jarstein eit dårleg touch på eit tilbakespel. Augsburgs Florian Niederlechner snappa ballen, men vart takla høgt oppe på leggen av nordmannen i same slengen. Ballen spratt så til Sergio Cordova, som sette han i det opne målet. I skotaugneblinken leverte den norske burvaktaren endå ei sugande takling og trefte rett under kneet til målskåraren.

Etter at VAR hadde vurdert dei to situasjonane, trekte dommaren opp det raude kortet.

Utvisinga førte til at Herthas andre nordmann, Per Ciljan Skjelbred, vart bytt ut for å gi plass til reservekeeper Dennis Smarsch.

I Hertha-leiren ulmar det etter stortapet søndag. Tyske medium melde måndag om at krisemøte som involverer både administrasjonen og styret til klubben skal finne stad måndag og tysdag.

Kor lenge trenar Ante Covic får behalde jobben, blir omtalt som svært uvisst. Det blir spekulert i moglegheita for at Jürgen Klinsmann, som har ei rådgivarrolle i Hertha-systemet, kan gjere trenarcomeback.

Ifølgje fotballmagasinet Kicker skal likevel ikkje det vere særleg sannsynleg.

