Eckhoff gir full gass frå start – vil unngå reprise frå i fjor

Sist vinter kom Eckhoff seg i brukbar form til VM, der det vart sølv på jaktstarten og to stafettgull, men før det hadde ho kjempa i motbakke i lang tid.

Sjukdom i starten av verdscupperioden vart avløyst av ei lang rekke meir eller mindre skuffande resultat. Eckhoff fekk heller ikkje gått så mange renn som ho ønskte, sidan ho låg for dårleg plassert i verdscupen samanlagt.

– Det har vorte eit mål for meg å stille til start i Östersund. For det har så mykje å seie. I fjor kom eg meg ikkje til start i første verdscuphelg. Du blir usikker, du tviler, og så går det ikkje heilt vegen. Du blir stressa fordi du ikkje får gå fellesstart (topp 30 i V-cupen). Det blir ein negativ spiral, seier Eckhoff til NTB.

To mål

Kommande helg opnar verdscupsesongen for i år i Östersund. Der er det altså svært viktig for Eckhoff å komme seg til start.

– Eg har lagt opp til at eg skal gå fort i Östersund. Eg har to mål for sesongen: VM og å stille på start i verdscupopninga, seier ho.

Eckhoff har tatt nokre grep dei siste sesongane for å vere endå betre rusta, særleg mot sjukdom. Ho trur det kan betale seg for alvor denne sesongen.

– Eg gjorde ganske mange forandringar i fjor med maten og andre grep for å halde meg frisk. Og det har gitt resultat i år. Så eg kan vel seie at eg har fått meir klarleik og ein kropp som er på riktig veg.

«Personbeste» oppkøyring

Eckhoff seier ho er omtrent der ho skal vere når det gjeld forma, men blir smått galgenhumoristisk når ho snakkar om sesongoppkøyringa.

– Det har vore mykje rart. Ein kul på rumpa, ei brekt tå og litt sånne ting. Og så hadde eg ei lita forkjøling i september, men bortsett frå det har det gått ganske bra. Og det er jo faktisk ny personbeste for meg. Så eg får berre stå i det, flirer ho.

Når vi rettar blikket litt lenger framover, er det naturleg å tenke på VM, som går på i rundt 1600 meters høgde i norditalienske Antholz i februar. Eckhoff trivst bra i Antholz-løypene, sjølv om ho har både gode og dårlege erfaringar derifrå.

Høgdepunktet så langt er sigeren i sprintrennet der i januar 2018.

– Det passar meg bra. Eg har hatt nokre skikkeleg gode resultat der, men også nokre skikkeleg dårlege. Det er litt blanda drops. Eg fekk med meg god læring derifrå i fjor, då eg starta for fort. Då brenner ein seg, seier ho.

Verdscupen for skiskyttarane startar med mixedstafettar førstkommande laurdag og sprint søndag. Neste veke ventar normaldistanse og stafettar i svenske Östersund.

