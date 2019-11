Stenseth dominerte og vann Beito-sprinten

sport

Den 24 år gamle Grong-løparen var raskast i prologen og heldt fram med siger i kvart- og semifinale. I finalen rykte ho frå konkurrentane før oppløpet og staka seg inn til siger føre verdsmeister og favoritt Maiken Caspersen Falla.

– Det fungerte bra i dag, og kroppen svarte veldig bra. Det var skikkeleg artig. Eg berre koste meg på ski, eigentleg. Vi får håpe det held fram, sa Stenseth til NRK.

– Ane var betre i dag, men eg håper eg kan gi henne kamp allereie neste helg. Eg er ganske fornøgd, for kroppen min fungerte betre i dag enn han har gjort på tre veker. Så dette var ein opptur, sa Falla.

Best heile vegen

Topp tre i finalen var dei same som i prologen. Stenseth vann føre Falla og amerikanaren Sophie Caldwell. Astrid Uhrenholdt Jacobsen vart nummer fem og Anna Svendsen nummer seks.

Mari Eide, bronsevinnaren frå VM-sprinten (fristil) i Seefeld, måtte gi tapt i semifinalen. Det måtte òg Tiril Udnes Weng og Kathrine Harsem, for å nemne nokon.

Stortalenta Kristine Stavås Skistad og Helene Fossesholm vart slått ut i kvartfinalane. Det vart òg ein god løpar som Lotta Udnes Weng.

Weng stod over

Heidi Weng valde å stå over sprinten på fredag som følgje av hovudverk etter eit fall for to dagar sidan.

– Det er ikkje grunn å presse seg hardt når ein har hovudverk. Det er ikkje noko farleg, og vi håper det går fort over, sa landslagslege Øystein Andersen til NRK.

Frå før var det klart at Ingvild Flugstad Østberg er nekta start både på Beitostølen og i verdscupen i Ruka. Fråværet blir forklart med helseproblem.

Laurdag (klassisk) og søndag (fri) skal kvinnene gå 10 kilometer på Beitostølen, medan mennene går 15 kilometer.

