Solskjær: – Godt å ha José tilbake

Nordmannen starta pressekonferansen på fredag føre Premier League-runden med å seie at han ikkje kom til å handle om José Mourinho eller Mauricio Pochettino.

Så valde han likevel å seie nokre ord om mannen han erstatta på Old Trafford i desember i fjor.

– Det er godt å ha José tilbake, særleg for dykk (i pressa). Kanskje for meg òg, for då kan de skrive om andre ting (enn Solskjær), smilte han.

Solskjær fekk spørsmål om han var overraska over at Pochettino fekk sparken i Tottenham under eit halvår etter at han leidde laget i meisterligafinalen.

– I fotballen kan du ikkje bli overraska eller sjokkert over noko. Eg må berre ha merksemda retta mot oss.

Nøkkelduo ute

Manchester United møter Sheffield United i ein vrien bortekamp søndag. Der må Solskjær klare seg utan dei to viktige midtbanespelarane Scott McTominay og Paul Pogba, som begge er skadde og ute i fleire veker.

United-sjefen har frå før ganske tynn dekning på midtbanen, og han avviser ikkje handling når overgangsvindauget opnar i januar.

– Vi har sett på midtbanespelarar, ja. Eg kjem ikkje til å seie noko om kva for ein type spelarar vi ser på. Vi vurderer fleire posisjonar, sa Solskjær.

– «Scotty» skadde ankelen sin og er ute i nokre veker. Vi har mista Rojo, som har slite med ein muskelskade, og det tar framleis litt tid før Paul er tilbake. Han (Pogba) bygger seg gradvis opp, går på tredemølla og syklar. Vi håper å sjå han på banen i 2019, heldt han fram.

Tett program

United ligg på 7.-plass i Premier League etter ein tøff sesongstart. Resultata har vore betre i det siste, og det blir svært viktig for Solskjær å bygge vidare på den sigersrekka.

– Det er eit tydeleg gap opp til topp fire. Det handlar om stabilitet. Det er så tett bak topp fire, og eg ser berre fram til denne kampen. Vi treng ein god prestasjon og eit resultat, seier han føre bortekampen i Sheffield.

United er òg med i Europaligaen og ligacupen og skal spele to kampar i veka heilt fram til nyttår.

– Vi skal jo møte City snart (7. desember), og vi har sjansen til å ta inn nokre poeng. Vi får spelarar tilbake, og vi blir stadig betre som lag. Så vi ønsker å vere med og utfordre når det nærmar seg sesongslutten. Å bli blant topp fire er eit lite mål for oss, seier Solskjær.

Allereie onsdag 4. desember, tre dagar før Manchester-derbyet, returnerer Mourinho til Old Trafford med Tottenham-laget sitt.

