Noreg på 4.-plass på lagsprinten i Polen

sport

Det norske herrelaget gjekk inn på 1.21,58. Det heldt til ein 4.-plass for laget beståande av Bjørn Magnussen, Håvard Holmefjord Lorentzen og Odin By Farstad. Nederland vann lagsprinten for andre helg på rad. Kina vart nummer to, medan Canada tok tredjeplassen.

Prestasjonen på fredag må reknast som ein opptur for det norske laget som sleit veldig i sesongopninga førre helg.

I Minsk for ei veke sidan leverte dei norske løparane jamt over svake resultat, og lagsprinten vart øydelagt av fall. Mellom anna Lorentzen fekk lite til å stemme i Kviterussland, og vart nummer 11 og 18 på høvesvis 1000- og 500 meter.

Denne helga må Noreg klare seg utan mellom anna Sverre Lunde Pedersen og Hege Bøkko.

(©NPK)