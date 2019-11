NFF skrur opp prisane til Serbia-kampen

sport

Med siger mot Serbia 26. mars vil Noreg sikre ein avgjerande kamp mot enten Skottland eller Israel på Ullevaal. Skulle Noreg vinne òg det oppgjeret, vil dei vere klare for EM-sluttspelet neste sommar.

Fredag offentleggjorde NFF prisane for oppgjeret mot Serbia. Det vil koste 500 kroner å sjå kampen frå langsida på Ullevaal, medan det er ein hundrelapp billegare på kortsida. For barn kostar det 200 kroner.

Det er ifølgje TV 2 dyrare enn kva billettane kosta i heimekampane mot Spania og Sverige i EM-kvalifiseringa. Det er det ikkje alle som er nøgde med.

– Det hadde jo vore hyggeleg om dei vann folket før dei byrja å tenkje butikk som skal selje «produkt» igjen, seier Bjørnar Posse Sandboe i Norsk Supporterallianse til kanalen.

TV 2 skriv vidare at fleire har vist misnøye i sosiale medium på grunn av prisane. NFF på si side meiner det er på sin plass at det blir dyrare å gå på ein avgjerande kamp.

– Vi har heile tida sagt vi prisar for motstandar. Det er ein naturleg del av det og ein får framleis prisar for 400 kroner for vaksne på kortsida og 200 kroner for barn. Ein må tenkje på at det er ein annan type kamp enn dei i kvalifiseringa, seier assisterande generalsekretær og økonomiansvarleg i NFF, Kai-Erik Arstad til kanalen.

