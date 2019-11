Landslagstrenaren stolt av «startnekt-Østberg»

sport

– Eg er stolt av deg, sa landslagstrenar Iversen og gav eleven sin ein klem etter at Østberg hadde halde forklaringa si for kvifor ho ikkje kan gå skirenn.

29-åringen frå Østberg fortalde på Beitostølen torsdag at ho ikkje hadde passert helsetesten og at ho derfor er pålagt startnekt for dei kommande to helgene.

Verdscupen i Ruka neste helg ryk òg, ikkje berre opninga kommande helg.

Østberg sleit med stemma og hadde trøbbel med å halde gråten unna.

– Eg er mektig imponert over jenta. Ho imponerer på mykje, og det ho gjorde i dag var stort, sa Iversen til NTB.

Han meinte at ho glatt kunne ha «lurt» seg unna med ein meir lettvint variant der medieavdelinga til skiforbundet hadde sydd saman ei pressemelding medan ho sjølv berre hadde sett seg i bilen og reist heim.

Iversen seier at det ikkje er lett for jenter å snakke om desse tinga.

– Eg trur kanskje at det er litt vanskelegare på jentesida å stå fram og innrømme at du har «drete på draget», at du har gått litt over streken og komme over knivsegga. Innrømme at du har bomma litt. Hos gutane er det meir fandenivoldskheit og kanskje meir lettvintheit rundt ting. Jentene er meir pliktoppfyllande, og alt skal vere så stroke. Det sit nok lenger inne på jentesida å innrømme at ikkje alt har vore like stroke.

Tabbe?

– Kan dette karakteriserast som ein klassisk tabbe? Som snart 30 år gammal burde ho kanskje ha tatt faresignala tidlegare?

– Nei. Dette er ingen tabbe. Ho har sjølv valt å trene mykje og veit at ho balanserer på ei knivsegg. Ho veit at det er lite som skal til før det bikkar over, og det er på ein måte ein kalkulert risiko det ho driv med.

Iversen seier at trenar- og støtteapparatet og dei rundt Østberg i ettertid må sjå på om noko kunne vore gjort annleis.

– Det er ein totalpakke beståande av fem-seks moment, og så har det totalt sett vorte litt for mykje.

– Går det an å seie noko om når ho er tilbake i konkurransar?

– Nei, det har vi ingen peiling på. Hadde ho vore sjuk, så hadde utsiktene vore dårlege. Men ifølgje landslagslege Øystein Andersen er ho ikkje sjukmeldt. Ho kunne gått skirenn i morgon og kanskje vunne. Ho er så nær å ha fått helseattesten.

Ikkje redd

Ole Morten Iversen trur ikkje det går veldig lang tid før ho er ovanpå igjen og balanserer greitt, men veit ikkje om det tar ein, tre eller fem veker før ho er med igjen.

– Det spørst litt kva for tiltak ho sjølv vel å ta. Der får ho gode råd av landslagslegen.

– Du er ikkje redd for at sesongen ryk?

– Nei. Gjer ho dei rette tinga framover så går ho fort på ski den dagen ho får startnummer på brystet igjen. Det vil ikkje øydeleggje sesongen om ho må trene litt mindre i ein periode.

Iversen trur at slike episodar som dette tærer hardast på psyken.

– Reint fysisk kan det hendet at ho kjem tilbake og går fortare på ski enn ho nokon gong har gjort. Ho trur sjølvsagt ikkje på det sjølv akkurat no, men det betyr ikkje noko. Ho har trena såpass godt at ho skal tole dette.

Iversen klarer å sjå eit stort lyspunkt i motgangen til Østberg.

– Det positive i dette er at vi har eit helseteam som fungerer, og at vi har eit verktøy som kan hjelpe utøvarar til å unngå at dei kjem i eit uføre på lengre sikt.

(©NPK)