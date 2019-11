sport

Carlsen fekk svarte brikker i opningspartiet i hurtigsjakk. Nordmannen fekk ein vanskeleg start etter at So raskt skaffa seg overtaket. Men Carlsen redda seg inn med ein sterk siste del av partiet og såg ut til å vere i form.

Verdseinaren fekk eit brutalt møte med amerikanaren sist dei møttest. Det var under VM i fischersjakk i Bærum. Då utklassa So Carlsen i finalen med 13,5 mot Carlsens 2,5 poeng. Bæringen må framleis vente på revansj for nederlaget på heimebane.

