Hopp: Polen skremmer med nye «supersko»

Malysz, som i dag er hoppdirektør i Polens skiforbund, seier han sjølv har hatt ideen til skorne, funne produsent og følgt heile utviklingsprosessen.

– Eg har rekna etter testane mine. Desse skorne gir seks meter lengre hopp i storbakke og heile ti meter i skiflyging, hevdar stjernehopparen Piotr Zyla etter å ha prøvd skorne.

Trenar Michal Dolezal er noko meir nøktern i utsegnene sine.

– Det er vanskeleg å seie kor mykje lengre hoppa blir, men eg reknar med nokre meter, seier han til TV-kanalen TVN24.

Dei nye skorne får store oppslag i polske medium.

– I skihopp, der det er særs små marginar, betyr rett utstyr meir enn folk trur. Det kan vere forskjellen mellom gull og fjerdeplass. Perfekt hopping er ikkje nok, ein er òg avhengig av utstyret, seier Malysz til TV-kanalen TVP Sport.

Frykt i blikket?

Skorne er utvikla i løyndom på ein polsk fabrikk. Utvalde hopparar testa dei under Sommar-Grand Prix, og utvikling og tilpassing går framleis føre seg.

– Eg har sett dei på avstand nokre gonger. Meir veit eg ikkje. Skorne verkar mellom anna lettare, seier norske Robert Johansson til TVP.

– Vi har sett effekten med prototypen vi testa i Sommar-GP. Til sesongen skal vi ha forbetra sko som er tilpassa den enkelte hopparen, seier Malysz og hevdar at han såg frykt i blikket til konkurrentane då dei observerte nyvinninga på skofronten.

– Skorne er heilt kvite, og det er det einaste konkurrentane får vite. Så langt er dei heilt utan logo.

Uavhengige

Han seier at tanken om å utvikle eigne skor kom på grunn av forseinka og utilfredsstillande leveransar frå den tyske produsenten som leverer hoppskor til dei fleste landslag.

– No er vi uavhengige av dei og har moglegheit til å forbetre skorne fortløpande, seier Malysz og røper at prosjektet har gått føre seg i halvtanna år.

– Kvar hoppar får tilpassa skorne sine med millimeterpresisjon, og dei får sjølv velje kor mjuke eller stive dei skal vere. Det er presisjonshandverk, seier Malysz, som også trur skorne vil ha ein psykologisk effekt.

– Rivalane veit at vi har noko nytt, og dei er litt skremde, meiner han.

Stefan Hula skal ha vore ein av dei første til å teste skorne. Han seier at skorne passar han godt, men at det førebels er ein prototyp, og at mykje testing står att før det er mogleg å slå fast kor store fordelar dei kan gi.

Hoppsesongen byrjar med renn i Polen denne helga. Det er kvalifisering i Wisla fredag, lagkonkurranse laurdag og individuelt renn søndag.

