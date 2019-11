Fotball: Noreg speler heime i eventuell finale om EM-plass, mot Skottland eller Israel

sport

Den kampen blir spelt 31. mars, og i så fall må Serbia slåast i semifinalen same stad fem dagar før. Noreg har ikkje tapt på Ullevaal i 15 kampar, ei rekke som strekker seg over tre år tilbake i tid.

Israel vart trekt som motstandar for Skottland i den andre semifinalen. Den kampen blir spelt på Hampden Park i Glasgow.

Om Noreg vinn dei to kampane og kvalifiserer seg til EM-sluttspelet i sommar, skal Lars Lagerbäcks mannskap spele i gruppe D med to kampar på Hampden Park i Glasgow og éin (mot England) på Wembley i London. Dei to motstandarane i Glasgow blir klare når gruppespelet blir trekt i Bucuresti 30. november.

Dette er semifinalane i nasjonsligaomspillet, som blir spelte 26. mars:

A-divisjonen: Island–Romania, Bulgaria–Ungarn (x).

B-divisjonen: Bosnia-Hercegovina–Nord-Irland (x), Slovakia–Irland.

C-divisjonen: Skottland–Israel, Noreg–Serbia (x).

D-divisjonen: Georgia–Kviterussland (x), Nord-Makedonia–Kosovo.

Vinnaren av semifinalen merkt (x) får heimebane i omspelsfinalen 31. mars.

