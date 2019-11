Draumetrekning for Lagerbäck, speler heime i eventuell finale om EM-plass

sport

Den kampen blir spelt 31. mars, og for at Noreg skal få spele han, må Serbia slåast i semifinalen same stad fem dagar før. Noreg er utan tap på Ullevaal på 15 kampar, ei rekke som strekker seg over tre år tilbake i tid.

– Klart dette er positivt. Klarar vi den første kampen mot Serbia så er det alltid ein viss fordel å spele på heimebane. Du kan seie vi hadde tur i trekninga, sa Lars Lagerbäck i eit intervju lagt ut på Twitter-kontoen til landslaget etter at han var på trekninga i Nyon.

– Om vi vinn semifinalen, så treng vi ikkje å reise, men får bli i vårt heimemiljø der vi trivst veldig bra og får spele på heimebanen vår der vi hittil ikkje har tapt ein kamp. Det ville vere sytten om vi gjer det denne gongen, sa landslagssjefen.

Israel vart trekt mot Skottland i den andre semifinalen og vart dermed ein mogleg motstandar for Noreg.

– Skottland kan eg ganske bra. Israel har eg ikkje sett mykje, men eg trur det blir omtrent like vanskeleg uansett kven vi måtte få, sa Lagerbäck.

Heldig hand

Det var Angelos Kharisteas, matchvinnar i finalen då Hellas sensasjonelt vann fotball-EM i 2004, som trekte. Trekninga kunne knapt falle heldigare ut for Noreg. At Israel vart trekt inn i omspelet for C-divisjonen, og ikkje Romania eller Ungarn, førte òg til klarleik i kvar Noreg hamnar i gruppespelet dersom laget kvalifiserer seg til EM.

Då skal Lagerbäcks mannskap spele i gruppe D med to kampar på Hampden Park i Glasgow og éin (mot England) på Wembley i London. Dei to motstandarane i Glasgow blir klare når gruppespelet blir trekt i Bucureşti 30. november.

Også Åge Hareide og hans Danmark kunne glede seg etter trekninga på fredag i Nyon. Laget får spele alle sine tre gruppekampar heime i Parken i København.

Gruppe B er den einaste der begge vertsnasjonane tok seg til sluttspel gjennom den ordinære kvalifiseringa, men trekninga avgjorde at Russland får berre to heimekampar i St. Petersburg og speler borte mot Danmark i den tredje.

Slik blir omspelet

Dette er semifinalane i nasjonsligaomspelet, som blir spelte 26. mars:

A-divisjonen: Island–Romania, Bulgaria–Ungarn (x).

B-divisjonen: Bosnia-Hercegovina–Nord-Irland (x), Slovakia–Irland.

C-divisjonen: Skottland–Israel, Noreg–Serbia (x).

D-divisjonen: Georgia–Kviterussland (x), Nord-Makedonia–Kosovo.

Vinnaren av semifinalen merkt (x) får heimebane i omspelsfinalen 31. mars.

