Tuchel irritert etter at Neymar lada opp til comeback med tennisreise

Neymar har ikkje spelt for PSG sidan byrjinga av oktober. Veka etter pådrog han seg ein hamstringsskade i landskamp for Brasil, og sidan har han vore på skadelista. Han har berre fire mål på fem kampar i PSG-trøya denne sesongen, men er erklært frisk og kampklar mot Lille fredag kveld.

Derfor vekte det oppsikt at Neymar tysdag vart observert på tribunen under Davis Cup-sluttspelet i Madrid. Saman med dei tidlegare Barcelona-lagkameratane sine Jordi Alba og Gerard Piqué såg han Rafael Nadal spele for Spania i gruppespelet.

– Eg er ikkje far hans, og eg er ikkje politi. Eg er trenaren hans, og han har trena bra. Likar eg at han tok den turen? Nei, ikkje på nokon måte. Men er det grunn til å miste vitet? Nei til det òg, sa Tuchel torsdag.

– Om alt går bra så kan han spele i morgon, men om han startar eller kjem inn får vi sjå.

Kylian Mbappé er usikker til kampen på grunn av sjukdom. Han kunne ikkje spele i bortesigeren til Frankrike mot Albania søndag.

– Eg veit ikkje om han kan spele. Han har hatt feber, sa Tuchel.

