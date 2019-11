Sahin stilt fri av St. Pauli etter militærhyllest

sport

– Dette er den beste avgjerda for begge partar, og det var godt at vi kunne finne ei minneleg løysing, seier sportssjef Andreas Bornemann på nettstaden til klubben.

Sahin hadde kontrakt til sommaren 2021, men den er no avslutta. Partane er samde om ikkje å oppgi ytterlegare detaljar i sluttavtalen.

25-åringen, som var lagkamerat med norske Mats Møller Dæhli og Leo Østigård, var det nest dyraste spelarkjøpet til klubben nokosinne. Sahin vart sett ut av førstelagstroppen etter den omstridde meldinga. Sidan har han med løyve frå St. Pauli trena med den tidlegare klubben sin Basaksehir i heimlandet.

– Vi støttar våre heroiske militære og hæren. Bønnene våre er med dykk, skreiv han etter at Tyrkia innleidde militæroffensiven sin i Syria. St. Paulis tilhengarar kravde i eit ope brev til klubbleiinga at kontrakten til Sahin skulle terminerast på grunn av «manglande respekt for verdiane i klubben».

