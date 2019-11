Rashford: – Ingen er betre for United enn Solskjær

sport

Det seier Rashford i eit ferskt intervju med Sky Sports føre bortekampen på søndag mot Sheffield United i Premier League.

United har komme seg tilbake på vinnarsporet etter ein tung sesongstart, og Solskjær ser ut til å sitje trygt i managerstolen førebels. Men då Mauricio Pochettino fekk sparken av Tottenham tysdag, blussa rykta om at han kan vere ein aktuell United-manager, opp igjen.

Rashford seier samtidig Solskjær var avgjerande for at han valde å forlenge kontrakten, og at han vil ha kristiansundaren som manager i lang tid.

– Vi er på bølgjelengde og ønsker dei same tinga for klubben. Ole er ein fantastisk fyr, og han har interessene til klubben i hjartet sitt. Så det finst ingen betre person for jobben, meiner eg, seier stjernespissen.

Rashford minner samtidig om at United er i ein slags oppbyggingsfase etter å ha gått halvtanna år utan å vinne noko. Derfor må både Solskjær og andre ha tolmod, meiner han.

– Om vi klarer å vinne nokre trofé og samtidig komme oss inn blant topp fire (i serien), så har sesongen sjølvsagt vore ein suksess. Det handlar om å vise kva vi kan få til i framtida, for vi veit at dette ikkje kjem til å snu tvert. Ole kjem ikkje til å få alt han ønsker over natta.

(©NPK)