Northug-manager sluttar etter ni månader

sport

Hallan stadfestar overfor Adresseavisen at han ikkje lenger er manageren til Northug, men vil ikkje kommentere noko utover det.

Terje Hallan tok over managerrolla då Are Sørum Langås gav seg i februar i år. Langås kom inn som manager i 2013, men då Northug bestemte seg for å legge skia på hylla, kom Hallan inn og tok over ansvaret.

Pappa John Northug opplyser til avisa at det var eit ønske frå sonen om å ta meir ansvar. Han seier endringa har skjedd gradvis den siste månaden.

– Petter tar ei meir heilskapsrolle rundt seg sjølv. Det er veldig greitt at han har ei oversikt over kva som skjer og rører seg, og det synest eg er ei naturleg utvikling. Det fungerer bra, seier John Northug.

Petter Northug jobbar i dag med si eiga merkevare og bidrar på langrennssendingane til TV 2.

(©NPK)