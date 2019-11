Mourinho byrja Tottenham-jobben med å rose Pochettino

sport

– Eg er klar for vanskelege spørsmål, fleipa han då han sette seg til rette på podiet.

– Eg må først gratulere Mauricio med jobben han gjorde her. Han kjem alltid til å vere ein del av denne klubben. Han kan komme og besøke oss når han vil på treningssenteret. Døra er alltid open for han, heldt Mourinho fram.

– Eg smiler ikkje så mykje i dag fordi eg har ein kamp allereie om to dagar. Det er ikkje så mykje tid til å jobbe, men djupt inne i meg er eg veldig glad. Potensialet til klubben er verkeleg stort, og potensialet til spelarane er veldig bra. Eg veit at eg potensielt kan ha ein kanonjobb i hendene, sa Mourinho.

Det var smekkfullt i det ganske vesle presserommet på Tottenhams treningssenter i Enfield i Nord-London. Dit kom Mourinho ti minutt etter oppsett tid.

London-avisa Evening Standard har hatt ei avstemming gåande om Mourinho er rett mann eller ikkje for «Spurs». Etter dei vel 11.000 første stemmene, var 5703 for og 5413 mot.

Ulik

Tottenham speler bortekamp mot West Ham laurdag. Det er tidlegkampen (avspark 13.30) i Premier League den dagen.

– Vi har ulike måtar å spele fotball på. Han (Mourinho) er ikkje vennen min, men heller ikkje fienden min, sa West Ham-manager Manuel Pellegrini på ein pressekonferanse torsdag.

Spurs er heilt nede på 14.-plass på tabellen og har mykje å hente opp om det skal bli plass i Meisterligaen neste sesong. Dei fire beste laga i den engelske eliteserien får plass der.

Onsdag vart det klart at Mourinho tar over Spurs etter Pochettino. Portugisaren har skrive under ein avtale på vel tre og eit halvt år. Han får betalt cirka 170 millionar kroner i lønn per sesong.

Mourinho vann to Premier League-titlar med Chelsea. Han jobba òg i Manchester United i to og eit halvt år etter dei to periodane i Chelsea. Der vann klubben Europaligaen og ligacupen ein gong.

