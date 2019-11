Djokovic sende Frankrike ut av Davis Cup

sport

Djokovic vann 6-3, 6–3 og fullførte dermed ein 2-1-siger for Serbia i den siste gruppekampen. Djokovic har no vunne 14 Davis Cup-single-kampar på rad.

– Eg fekk viktige brot på rett tidspunkt. Benoit er ein vanskeleg motstandar, ein veldig talentfull fyr, sa Djokovic etter kampen.

Serbia gav ikkje frå seg eit einaste sett i single-kampane i gruppespelet, vann gruppa si og møter Russland i kvartfinalen fredag.

Storbritannia lét Andy Murray kvile i siste gruppekamp og måtte slite for å ta seg vidare med 2-1-siger over Kasakhstan. Double-kampen avgjorde. I kvartfinalen ventar kamp mot Tyskland, medan Australia møter Canada.

Argentina gjekk til liks med Russland vidare som gruppetoar og møter vertslandet Spania (med Rafael Nadal) i kvartfinalen.

Fire av dei seks høgast rangerte laga vart slått ut i gruppespelet. Ved sida av toppranka Frankrike var det tittelforsvarar Kroatia, Belgia og USA.

Formatet for Davis Cup har vorte endra, og for første gong blir turneringa avvikla med 18 lag som konkurrerer i same by på ei veke.

