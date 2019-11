Bodø/Glimt-stortalent kan vinne gjæv pris

sport

Framleis står det att to rundar av Eliteserien, og prisen skal først delast ut under gallaen på Fotballfesten 2. desember, men no er nominasjonane klare.

I den gjæve kategorien «Årets spelar» er det naturleg nok tre av dei mest framståande spelarane i ligaen som kan vinne.

Evjen har slått igjennom på toppnivå i 2019 og bidratt sterkt til at Glimt styrer mot medalje i serien. 19-åringen, som allereie er seld til nederlandske AZ, har mellom anna notert seg for tolv mål og fire målgivande pasningar på 27 kampar.

Nøkkelspelarar

Odd-spissen Børven (27) er på si side overlegen toppskårar i ligaen med 20 fulltreffarar. Han har vore heilt sentral for eit Odd-lag som jagar to poeng bak sølvplasserte Glimt når to rundar står att.

Molde er allereie ligameister, og Eikrem (29) har spelt ei nøkkelrolle frå midtbaneposisjonen sin. Han har dominert fleire kampar og notert 18 målpoeng (10 mål/8 målgivande) på dei 23 kampane han har spelt.

I fjor vart Rosenborg-keeper André Hansen kåra til årets spelar.

Seriemeisteren utelaten

I Toppserien for kvinner er det noko overraskande ingen nominerte frå seriemeister og cupfinalist LSK Kvinner. I staden har juryen landa på ein Vålerenga-profil og to største målskårarane i ligaen.

Sandvikens Kennya Cordner tronar øvst på toppskårarlista med 17 mål, medan Synne Jensen i Røa har skåra 16. Dei er nominerte til årets spelar saman med Sherida Spitse frå VIF.

I 1.-divisjon er det inga overrasking at midtbanemann Niklas Castro på Aalesund er nominert. Han må seiast å vere favoritt til å vinne prisen. Resten av dei nominerte er Enric Vallès (Sandefjord) og Aron Sigurðarson (Start).

(©NPK)