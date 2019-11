Alpinkometen: – Har ofra mykje for å nå toppen

sport

19-åringen suste inn til ein 6.-plass i verdscupopninga i Sölden etter å ha køyrt raskast av alle i finaleomgangen. Då var det norske stortalentet raskare enn etablerte stjerner som Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen, Mathieu Faivre og Zan Kranjec.

– Det er veldig kult, då veit ein at det er mogleg òg. Det har enno ikkje gått opp for meg, og det kjem det sikkert ikkje til å gjere på lenge, seier Braathen til NTB.

Det knallsterke resultatet gjer at han tar med seg ein større dose sjølvtillit inn mot kommande treningar, samlingar og renn. Og forhåpentlegvis fører det han endå nærare målet om å etablere seg i verdscupen.

– Etablerer ein seg i verdscupen, kan ein starte tidlegare og tidlegare, inntil det ein vakker dag kanskje blir ein siger, seier bærumsguten med gull i blikket.

Ein bag på reise

Men vegen til toppen kostar mykje tid og endå meir pengar.

– Ganske mykje, svarer 19-åringen om kor mykje han har ofra for å komme dit han er i dag.

– Alt av normalt ungdomsliv, det blir lite festing. Det blir minimalt tid med venner, og det blir lite tid til familie.

Det blir mest trening. Og reising. Livet for ein alpinist på toppnivå er for det meste pakka ned i ein bag på reise rundt til alpinbakkar.

– Men når eg legg meg om kvelden er eg veldig glad for vala som er tatt. Eg får stå så mykje på ski, vere på dei kulaste stadene i verda og berre vere «superhappy».

Latterleg mykje pengar

Alpinsporten er alt anna enn gratis. Bærumsguten har finansiert reisa til verdstoppen sjølv, med god hjelp av far sin.

– Inntil i år har det vore det. Det har vore alt sjølv, heile tida, svarer Braathen om korleis det heile har vorte betalt så langt.

Vi snakkar skigymnas, reiser, buutgifter og mat. Han fekk ikkje A-status på landslaget denne sesongen, men mange støttespelarar har sørgt for å finansiere satsinga vidare.

– Då klarte eg å flytte til Oslo og betale alt sjølv, utan å vere avhengig av far min. Det gjer at eg får mykje betre samvit når eg står på ski, enn at eg veit at dette kostar pappa latterleg mykje pengar.

Sekssifra beløp

– No er eg i alle fall dekt av forbunden når det gjeld samlingar. Men ein bur jo sjølv, og betaler det på eiga hand. Denne sporten kostar mykje også utanom all innsatsen.

– Vi snakkar i alle fall eit sekssifra beløp frå eiga lomme?

– Snakkar vi frå start til no … så er det i alle fall det, seier han.

Neste verdscuprenn blir køyrt i Levi i slutten av november. Då blir det køyrt slalåm, men det er ikkje sikkert at 19-åringen blir å finne på startstreken.

Førebels er han klart best i storslalåm og det er derfor ikkje sikkert han blir tatt ut til rennet i Finland.

