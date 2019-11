sport

Det var ei prega Østberg som snakka i plenum på Beitostølen. Røysta var i ferd med å sprekke fleire gonger.

– Eg har hamna i ein situasjon der eg ikkje kan gå skirenn. Det er helsegrunnar bak dette. Alle krava i helseattesten er ikkje innfridde sa Østberg, utan å vilje gå inn på kva som spesifikt gjer at ho ikkje kan gå skirenn.

Ho forklarte at ho er frisk og skadefri, men at kroppen hennar treng kvile for å komme seg «på pluss» igjen. Østberg mistar Beitostølen-renna og dessutan verdscupopninga i finske Ruka neste helg.

– Det er sjølvsagt veldig kjedeleg å ikkje skulle gå skirenn. Starten av sesongen må gå utan meg, sa ho.

Skiforbundets medisinske ansvarlege, lege Øystein Andersen, ville heller ikkje konkret seie kva som er problema for Østberg.

– Ho er ikkje sjuk, og ho trenar, men som ho sa, så lever dei (utøvarane) på ei knivsegg og belastar kroppen ekstremt mykje. Dette er ein samansett situasjon, sa Andersen som på spørsmål frå NRK avkrefta at det dreidde om eteforstyrringar.

– Eg synest ho var tøff. Ho går langt i å nemne helsa si. Så må vi ha respekt for kor langt ein går i å vere privat.

– Går inn på meg

Det er ikkje klart når Østberg er tilbake i konkurranse. – Eg elskar å halde på med langrenn. Så dette går litt inn på meg, sa ho.

– Eg må vere så ærleg å seie at eg har følt meg bra og vore i ganske bra slag. Eg har ikkje fått så enormt mange signal frå kroppen. Eg har det jo veldig bra sjølv om dette er kjedeleg. Eg sturar ikkje og ser inn i ein vegg og græt.

På Beitostølen skal langrennsløparane gå sprint fredag, og distanserenn laurdag og søndag. Under verdscupopninga i Ruka går Østberg glipp av to 10-kilometrar. Dermed kan ho gå glipp av dyrebare poeng i verdscupsamandraget, som Østberg vann sist sesong.

– Helsa er uansett det viktigaste. Når ting har vore som dei har vore, er det beste for meg ikkje å gå skirenn, seier Østberg.

Sterk sesong

Østberg leverte eventyrlege resultat førre sesong. Som fjerde langrennskvinne i historia reiste ho heim frå eit VM med fem medaljar. Tre sølv og to bronse vart det i Seefeld.

Marit Bjørgen, Jelena Välbe og Marjo Matikainen hadde klart den sjeldne bragda før Østberg.

På toppen av det heile vann 28-åringen òg verdscupen samanlagt og Tour de Ski. Vinteren kunne knapt slutta betre for henne.

På merittlista hennar Østberg står mellom anna òg VM-gull i lagsprint frå Falun i 2015, og dessutan OL-gull i stafett (2018) og lagsprint (2014).

