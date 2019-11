Mourinho på plass som Tottenham-manager: – Forventar trofé

sport

Tidleg onsdag morgon melde Tottenham at Mourinho har signert ein kontrakt som varer ut 2022/23-sesongen. Han skal no vere på plass på Tottenhams treningsfelt for å møte dei nye spelarane sine, ifølgje Sky Sports.

Nettopp spelartroppen var ein viktig grunn til at Mourinho var interessert i jobben som Spurs-trenar.

– Eg er begeistra over å ta over ein klubb med ei så bra historie og lidenskapelege fans. Kvaliteten i troppen og akademiet begeistrar meg, uttalte Mourinho til nettstaden til klubben.

Sky Sports melder òg at Mourinho har vorte lova overgangsmidel allereie i januarvindauget, men Mourinho skal visstnok allereie ha tru på at troppen han har er god nok til å kjempe om titlar. Den tidlegare Liverpool-manageren Graeme Souness har òg trua på titlar for Mourinho i Tottenham.

– Han er ein mann som har vunne trofé overalt der han har vore. Eg forventar at han gjer det same i Spurs, seier Souness, som synest at Tottenhams tre trofé dei siste 28 åra ikkje er godt nok, til Sky Sports.

Rollebyte

Mourinho er kjent for å vinne trofé, noko Tottenhams sparka manager Pochettino har fått kritikk for ikkje å ha klart som Spurs-trenar.

Den avgåtte Tottenham-trenaren leidde laget til fleire av dei beste sesongane sine i Premier League og var i meisterligafinalen berre 171 dagar før han fekk sparken, men han klarte aldri å vinne eit trofé.

«The Special One» har på si side vunne trofé med alle klubbane han har vore trenar for sidan han vann meisterligaen og serien i heimlandet med Porto då han slo gjennom som trenar i 2004. Sidan den gong har han vunne Premier League tre gonger med Chelsea over to periodar, vunne ligaen med Real Madrid og vunne «trippelen» med Inter.

Likevel er det ikkje alle som er like optimistiske om trenarbytet.

– Ein går frå den mest langsiktige og best likte trenaren i Pochettino, som openbert har brydd seg om klubben, fansen og spelarane, til ein mann som på mange punkt er i den andre enden av skalaen, uttalte Brede Hangeland til TV 2.

Sjølv med fleire trofé har ikkje Mourinho vore i nærleiken av å ha ein jobb like lenge som dei fem og eit halvt åra Pochettino fekk til å gjere Tottenham til eit stabilt topplag. Den førre trenarjobben til Mourinho med Manchester United hadde han i to og eit halvt år, før «Dei raude djevlane» hadde fått nok av problema som ofte oppstår etter to-tre år med portugisaren som hovudtrenar.

Tittelkandidat

Etter sparkinga i Manchester United har José Mourinho mellom anna vore ekspert for Sky Sports, og der nemnde han Tottenham blant tittelkandidatane i sesongen i år.

– Det er fire. Manchester City, Tottenham, Liverpool og Manchester Citys B-lag, sa Mourinho om kven han såg på som tittelkandidatar, dagen etter at Tottenham hadde opna sesongen med 3-1-siger heime mot Aston Villa.

Sidan den gong har det gått langt dårlegare for Tottenham, som ikkje har vunne i ligaen sidan dei slo Southampton i slutten av september. Laget frå Nord-London er 20 poeng bak serieleiar Liverpool og elleve poeng bak fjerdeplassen som gir spel i meisterligaen.

Den nye Tottenham-trenaren får sin første kamp i London-derbyet mot West Ham laurdag. Allereie onsdag 4. desember møter Mourinho den gamle klubben sin i oppgjeret på Old Trafford mot Manchester United.

