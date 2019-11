Spelarane ikkje i tvil om at dei vil ha med Lagerbäck vidare

sport

– Det klart viktigaste er at Lars held fram og at vi held fram med å bygge vidare på det vi har skapt i tre år no. Vi er utan tap på Ullevaal, og det blir viktig i mars når vi møter Serbia i semifinalen i omspelet. Vi ønsker å bygge vidare på identiteten vi har etablert, seier Sander Berge.

– Vi i spelargruppa er veldig, veldig fornøgde med kva Lars har fått til med oss. Det er eit tydeleg system der det er veldig klart kva vi skal gjere når vi kjem på samling, seier Mats Møller Dæhli.

– Vi har etter mi meining spelt ei veldig god kvalifisering og ikkje fått den utteljinga eg meiner vi fortente. Eg synest gutane har stått opp i mange kampar, og det ville vere morosamt å sjå kva vi kan få til med denne spelargruppa.

Lagerbäck er ønskt med vidare av Norges Fotballforbund, men har sagt at han må diskutere med seg sjølv om han som 71-åring har tilstrekkeleg energi til å halde fram i minst to år til.

Lagerbäck har varsla at han vil gi svar før jul, men har ikkje vore meir presis enn det.

For andre år på rad har Noreg gjennomført eit landslagsår med berre eitt tap (4-5-1 mot fjorårets 8-1-1). Totalt er Lagerbäcks statistikk etter 29 kampar 15-8-6 (mål 48-29).

