Spania-sjef Moreno fekk sparken – blir erstatta av Enrique

Det stadfesta det spanske forbundet, RFEF, på ein pressekonferanse tysdag ettermiddag.

Spekulasjonane om trenarskiftet starta etter kampen mot Romania måndag kveld, då landslagssjef Robert Moreno forlét banen gråtande. Moreno skal ha fortalt spelarane at han vart sparka, og at Enrique skulle tilbake i sjefsstolen.

Trenaren dukka ikkje opp på den obligatoriske pressekonferansen etter kampen, og heller ikkje spelarane ville uttale seg til pressa.

Det høyrer med til historia at Enrique trekte seg som landslagssjef under svært spesielle omstende tidlegare i år. Han valde å gi seg for å ta seg av den kreftsjuke dottera Xana. Ho døydde i september.

– Vi ønsker å takke Robert Moreno for jobben han har gjort. Han gjorde det veldig bra, og vi er fornøgde med jobben. Men eg vil understreke at det var Robert som sa at han hadde snakka med Luis Enrique, som fortalde han at han ønskte å returnere. Vi fann ut gjennom Moreno at Enrique ønskte seg tilbake, seier den spanske fotballpresidenten Luis Rubiales.

Dermed blir det Luis Enrique som leier Spania under fotball-EM og ikkje Roberto Moreno. Spanjolane skiftar landslagssjef for femte gong på to år.

Spania har gått gjennom EM-kvalifiseringa utan tap og vann gruppe F føre Sverige. Dei to nasjonane er klare for EM. Noreg vart nummer tre i same pulje.

