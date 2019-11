Rekordinntekt for Manchester City, gjekk med overskot for femte år på rad

sport

Manchester City la tysdag fram rekneskapen for sesongen 2018/19. Det viser ei omsetning på 5,9 milliardar kroner og eit overskot på i overkant av 110 millionar kroner.

Inntektene har auka jamt og trutt sidan sjeik Mansour frå Dei sameinte arabiske emirata overtok Manchester-klubben i 2008. Førre sesong var dessutan den femte på rad med overskot.

– Dette resultatet representerer ikkje berre ein sesong, men eit tiår med hardt arbeid, seier styreformann Khaldoon Al Mubarak.

– Organisasjonen er no så robust at vi kan planleggje fleire år fram i tid.

City vann den andre Premier League-tittelen sin på rad førre sesong, eitt poeng framfor Liverpool. City vann òg dei tre andre titlane for menn – FA-cupen, ligacupen og Community Shield, og dessutan to titlar for damelaget.

