Endå ei Sociedad-økt utan Ødegaard

Nordmannen var ikkje å sjå på den opne ettermiddagstreninga til Real Sociedad måndag. Tysdag måtte han igjen stå over ein treningsøkt på Bernabeu-stadion, ifølgje VG.

Det står no berre att tre økter før Real Madrid-kampen laurdag. Storklubben frå Madrid har fire sigrar og ein uavgjort og 16–0 i målskilnad på sine fem siste kampar.

Sociedad-leiinga opplyser at det framleis er ei moglegheit for at nordmannen kan bli klar til kampen på laurdag.

Ødegaard har trena alternativt etter at han fekk ein smell i foten i ein kamp mot Celta Vigo for tre veker sidan. Skaden gjorde at Ødegaard ikkje har kunna spele i dei to EM-kampane til Noreg mot Færøyane og Malta dei siste dagane.

