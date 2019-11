Dopingsak skakar Romania før handball-VM

sport

Den svenske avisa Aftonbladet melde først at fire Brasov-spelarar var under etterforsking, men tysdag kveld skriv avisa at to av spelarane ikkje lenger har mistanke mot seg.

Spelarane har gjennomgått eit behandlingsopplegg, som kan ha ført til at dei blir tatt for doping.

– Dette programmet er lovleg i samsvar med internasjonale reglar, men ikkje nasjonale (rumenske), seier Tomas Ryde, svensken som trenar det rumenske kvinnelaget i handball.

Dei to som framleis er mistenkte blir ikkje med på flyet når det rumenske landslaget onsdag reiser til Japan for å lade opp til VM. Ryde seier til avisa at han reknar med at spelarane ikkje kjem etter, og derfor har henta inn to erstattarar.

Saka skal etterforskast nærare dei kommande dagane, og spelarane skal gi forklaringane sine fredag.

– Det kan hende at dei blir frikjente fredag. Då vil eg i så fall hente dei tilbake på laget, seier Ryder som legg til at han fryktar at saka kan dra ut i tid.

– Viss ein er under etterforsking, kan ein ikkje spele, seier han.

Romania speler i gruppe C med Kasakhstan, Ungarn, Montenegro, Senegal og Spania. Laget var rekna som ein solid kandidat til ein semifinaleplass.

