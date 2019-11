Avis: Ødegaard med «intensiv» aleineøkt

sport

Nordmannen var ikkje å sjå på den opne ettermiddagstreninga til Real Sociedad måndag. Tysdag måtte han stå over endå ei fellestreningsøkt, ifølgje VG.

Den spanske sportsavisa AS melde tysdag om ei positiv utvikling for nordmannen. «Ødegaard hadde tysdag ei høgintensiv økt på eiga hand, og det er venta at han trenar med dei andre spelarane onsdag», skriv AS.

Det står no berre att tre økter før Real Madrid-kampen laurdag. Storklubben frå Madrid har fire sigrar og ein uavgjort og 16–0 i målskilnad på dei fem siste kampane sine.

Sociedad-leiinga opplyser at det framleis er moglegheit for at nordmannen kan bli klar til kampen på laurdag på Bernabeu-stadion.

Ødegaard har trena alternativt etter at han fekk ein smell i foten i ein kamp mot Celta Vigo for tre veker sidan. Skaden gjorde at Ødegaard ikkje har kunna spele dei to EM-kampane til Noreg mot Færøyane og Malta dei siste dagane.

