Landslagshopparen fekk øydelagt førre sesong av sjukdom og skadar i oppkøyringa, og dessutan eit lite høveleg fall i Lahti i forkant av Seefeld-VM. Smellen i Finland markerte slutten på ein sesong som ikkje får nokon sentral plass i minneboka til Kongsberg-guten.

Sist Tande stod på toppen av pallen individuelt etter eit verdscuprenn var i Holmenkollen 11. mars 2018. Det er godt over halvtanna år sidan. 25-åringen innrømmer no at han saknar å vere i sentrum for der det skjer.

– Personleg trivst eg veldig godt i det ekstra vesle presset som kjem når ein presterer bra og får litt meir merksemd. Det er ein situasjon eg liker veldig godt, smiler lysluggen når NTB møter han til ein lengre prat før den kommande sesongen.

– Du har sakna rampelyset?

– Ja, seier Tande, men trekker litt på det før han held fram:

– Eg har sakna å hoppe bra på ski, sakna å vinne skirenn og det som følgjer med. Vinn du hopprenn, er det sjølvsagt mykje meir styr rundt, men det kjem fordi du gjer det bra. Det går hand i hand.

Trykket frå omgivnadene som kjem i kjølvatnet av gode prestasjonar, ser han absolutt ingen grunn til å klage over.

– Eg har akseptert korleis situasjonen er, og kan ikkje klage over at det er mange som vil ha ein bit når du er i toppen og presterer bra. Hadde det ikkje vore for det, hadde du ikkje vore i toppen og prestert. Det å klage over det blir hykleri, smiler han.

Flaks i uflaksen

Individuelle verdscupsigrar har han fem av i karrieren. I tillegg er Kongsberg-guten verdsmeister i skiflyging individuelt og to gonger for lag. Lagbronse i OL har det òg vorte.

I den eventyrlege 2017/18-sesongen vart han både dobbelt verdsmeister i skiflyging og OL-medaljør. Ikkje rart kontrasten vart stor då førre sesong enda som han gjorde.

Sjansen for å sjå Tande tilbake i rampelyset kommande vinter er god, sjølv om sesongoppkøyringa heller ikkje denne gongen har vore den beste. Eit fall på trening i franske Courchevel i sommar skapte trøbbel, men det kunne samtidig vore verre.

– Eg hadde flaks i uflaksen. Det kunne ikkje gått så altfor mykje betre når det først gjekk gale. Men eg byrjar å bli litt lei av flaks i uflaksen. Eg har lyst til berre å ha flaks, og sleppe den uflaksen først, smiler lysluggen.

Motgang gjer sterk

Sesongoppkøyring har i det heile vore synonymt med skadar og sjukdom for 25-åringen dei siste åra.

– Viss eg får ein sommar heilt utan sjukdom eller skade, då skal eg verkeleg knuse alle, smiler Tande.

– Når hadde du det sist?

– Det veit eg ikkje. Det næraste eg har vore er vel sommaren før 17/18-sesongen. Då hadde eg ein liten sjukdomsperiode, men ingen skade. Det vart den beste vinteren min så langt.

Motgangen har samtidig gjort han sterkare og meir erfaren.

– Eg har snart vore gjennom ein god del i dette livet. No høyrest det ut som eg er 50 år, men ein innser at eit dårleg resultat ikkje er det verste som kan skje. Det finst verre ting. Ein får sett ting i perspektiv når ein har vore gjennom ein del, seier Kongsberg-guten.

Kanskje kjem det ein etterlengta opptur allereie når verdscupen startar i polske Wisla neste helg.

