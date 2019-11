Norske stjerner før «hete-OL»: – Svært krevjande kombinasjon

sport

Det kjem truleg til å vere langt over 30 varmegrader store delar av dagane i konkurranseperiodane. Nokre få øvingar blir truleg flytta frå Tokyo og lenger nord i Japan.

Det er òg foreslått å strø kunstsnø over tilskodarane.

Måndag var det storsamling med nær 300 deltakarar på Ullevaal stadion for idrettsutøvarar og -leiarar som er aktuelle for OL og Paralympics neste år.

– Den store forskjellen frå varmen i Europa og det de vil oppleve i Tokyo, er fukta. Denne kombinasjonen gjer det svært krevjande. Leikane blir dei varmaste nokosinne, sa Ida Svendsen.

Ho er fagkonsulent for uthald i Olympiatoppen.

– Det er risiko for heteslag om ein ikkje er skikkeleg akklimatisert.

Norske utøvarar har vore i Tokyo og øvd seg i OL-liknande vêr. Der vart det målt godt over 40 i kjernetemperatur hos nokon av utøvarane rett etter konkurranse.

– Evna til å ta gode taktiske val og utføre teknikk, vil òg kunne bli påverka av varmen, sa Svendsen.

Drivhus

Ei rekke tiltak er sette i gang i Noreg. Mellom anna kjem roarane til å bruke eit «drivhustelt» på Årungen i forkant av OL-avreisa.

Det er òg bygd eit «klimarom» på Olympiatoppen som skal kunne bidra til å starte akklimatiseringa før reise.

– Heilt frå byrjinga av har vi sett på heteslag som den største risikofaktoren for Tokyo-OL sett frå ein helsemessig ståstad, sa ein anerkjent japansk lege, Kimiyuki Nagashima, til nyheitsbyrået AFP tidlegare i haust.

I tillegg til varmen må utøvarane «snu døgnet». Det er sju timars tidsforskjell mellom Noreg og Japan om sommaren.

Samling

I fjor sommar måtte nær 93.000 menneske søke akutt medisinsk hjelp i Japan som følgje av varmen. 159 av dei døydde. Dei fleste av tilfella fann stad i perioden der OL skal arrangerast.

– Best førebudd, best trena og dessutan å fungere best som lag, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø då han innleidde OL-samlinga og la fram nokre nøkkelpunkt for å oppnå suksess.

OL går i perioden 24. juli–9. august medan paralympiarane skal i aksjon frå 25. august til 6. september.

